У Запоріжжі стартував правозахисний «Марафон написання листів-2017»

У Запоріжжі стартувала акція збору листів у рамках щорічної ініціативи міжнародної правозахисної організації Amnesty International «Марафон написання листів-2017». Організатори розповіли учасникам заходу історії восьми людей, на чий захист цьогоріч збираються звернення по всьому світі.

«Дуже важливо мати інший, більш комфортний і конструктивний засіб тиску на державу. Amnesty International вже багато років займається і має результати – це звільнені люди, родини, до яких повернулись їхні близькі. Це дуже важливо, особливо зважаючи на те, що відбувалось у нас в Україні. І мати важіль впливу, що без насильства. Це не варто великих зусиль – потрібно лише прийти і підписати петицію, поцікавитись, що відбувається і чому саме ці люди цього року потребують підтримки», – розповіла координаторка акції в Запоріжжі Ольга Онипко.

У Запоріжжі акція збору листів і петиції триватиме тиждень. Петиції можна буде заповнити в галереї Barannik, у громадському просторі «СпільноHub» та в офісі громадської організації «Гендер Зед».

Ідея щорічного марафону полягає в тому, що мільйони людей у всьому світі одночасно надсилають листи на захист жертв порушень прав людини, вимагаючи від урядів відповідних держав вжити заходів для виправлення ситуації. Цього року в рамках марафону відібрано вісім людей, на захист яких підписуються петиції. Серед них кримський правозахисник, фігурант «ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку. Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».