«Зоря» вилетіла з Ліги Європи

Луганська «Зоря» у Львові не змогла здобути перемогу над іспанським «Атлетиком» в останньому турі групового турніру Ліги Європи. Лише такий результат гарантував підопічним Юрія Вернидуба місце в 1/16 фіналу турніру.

«Зоря» поступилася 0:2. Обидва м’ячі луганчани пропустили в останній чверті матчу після стандартних положень – на 70-й хвилині відзначився Аріц Адуріц, на 86-й – Рауль Гарсія.

«Атлетик» набрав 11 очок, так само як і ще одна команда, що вийшла до наступної стадії, – шведський «Естерсунд». «Зоря» з шістьма балами залишилася третьою, останнє місце посіла німецька «Герта» – 5 пунктів.