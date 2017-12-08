Понад 30 палестинців поранені через сутички з армією Ізраїлю, куди «Хамас» запустив ракети 

Понад 30 палестинців були поранені в результаті сутичок з ізраїльською армією на Західному березі і в секторі Гази 7 грудня. Це відбулося на тлі міжнародної критики і вуличних протестів після рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю,

Протести також спалахнули в Йорданії, Тунісі, Пакистані та в інших місцях наступного дня після того, як рішення Трампа порушило давню політику США на Близькому Сході.

На окупованому Західному березі і в секторі Гази, що контролюються палестинським угрупованням «Хамас», щонайменше 31 палестинець був поранений ізраїльськими військовими, повідомили медики і заявили про одного тяжко пораненого.

За повідомленнями, деякі демонстранти кидали каміння у солдатів, вигукуючи «Смерть Америці!».

Ізраїльські військові заявили, що їхній танк і літак «націлилися на два терористичні пости» в секторі Гази після запуску ракет в Ізраїль. Повідомляється, що одна з ракет вибухнула на півдні Ізраїлю, решта не розірвалися. Відповідальність за запуски взяло на себе угруповання «Хамас» в Газі.

Ізраїльські військові заявили, що посилюють війська на Західному березі, оскільки 8 грудня палестинські угруповання закликали провести «день гніву».

Йорданські ЗМІ повідомили, що студенти і викладачі зібралися в декількох університетах, скандуючи гасла, які вказують на «арабську та ісламську ідентичність» Єрусалиму, що вважається святинею для євреїв мусульман та християн.

У столиці Тунісу та і інших місцях країни протестувальники розмахували палестинським прапором і плакатами із зображенням єрусалимської мечеті Аль-Акса, третьої за величиною святині ісламу.

У Пакистані десятки прихильників забороненої радикальної організації «Джамаат-уд-Дава» протестували у Пешаварі проти рішення США, спаливши американські та ізраїльські прапори. Інший релігійний рух також провів протест у столиці Ісламабаді.

Статус Єрусалима є одним з найбільш чутливих питань ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїльтяни вважають Єрусалим своєю столицею, але палестинці наполягають, що в східній частині Єрусалиму повинна бути розміщена столиця майбутньої Палестинської держави.

Більшість країн мають свої посольства в Тель-Авіві.

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Як кажуть експерти, це може зайняти від трьох до чотирьох років.