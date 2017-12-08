У Пакистані перекинувся човен – щонайменше 17 загиблих і десятки поранених

Щонайменше 17 людей загинули і десятки поранені після того, як в результаті сильних вітрів у водах біля узбережжя південного Пакистану перекинувся пасажирський човен.

Понад 60 людей пливли човном в суфійську святиню на острові біля узбережжя провінції Сінд.

За даними місцевої влади, човен через негоду перекинувся поблизу стародавнього міста Татта. Серед загиблих є жінки і діти. Понад 35 поранених госпіталізовані, близько 20 людей зникли безвісти.

Посадовці припустили, що човен був перевантажений, тому що багато людей беруть участь у службі в храмі щочетверга.