Екс-президента Аргентини звинуватили у державній зраді

Федеральний суддя в Аргентині звинуватив колишнього президента країни Крістіну Фернандес де Кіршнер в державній зраді і закликав заарештувати її за спробу приховати роль Ірану в організації вибуху в єврейському центрі в Буенос-Айресі в 1994 році. Тоді загинули 85 людей.

Суддя Клаудіо Бонадіо 7 грудня в обвинувальному акті на 491 сторінку закликав Сенат Аргентини позбавити Кіршнер імунітету від арешту, який вона отримала після обрання сенатором восени. Сенат має 60 днів на те, щоб винести рішення за запитом суду.

Суд також запропонував арештувати активи колишнього президента на суму близько 3 мільйонів доларів.

За даними слідства, будучи президентом, Кіршнер вступила в змову з представниками Ірану, приховавши дані про причетність Тегерана до теракту. За мовчання Кіршнер Іран нібито повинен був розплатитися з Аргентиною вигідною операцією, поставляючи нафту в обмін на зерно.

Кіршнер була президентом Аргентини з 2007 до 2015 року. Вже цими вихідними вона має почати виконання обов’язків сенатора. Їй також висунуті звинувачення у низці справ про корупцію. На недавньому мітингу в Буенос-Айресі Кіршнер оголосила себе жертвою політичних переслідувань.

Зі справою про підрив єврейського центру пов’язана гучна історія із загибеллю в 2015 році прокурора Альберто Нісмана. Його тіло виявили за кілька годин до того, як він мав публічно надати докази таємної змови Кіршнер з Іраном. У вересні група патологоанатомів дійшла висновку, що Нісман був убитий. А це, у свою чергу, суперечить висновкам комісії, озвученим під час перебування Кіршнер на посаді президента, про те, що Нісман, найімовірніше, покінчив життя самогубством.