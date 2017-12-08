Президент Узбекистану спростив вивезення і ввезення валюти

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв підписав 7 грудня указ, згідно з яким з 1 січня 2018 року в країні скасовується порядок обов’язкового декларування фізичними особами готівкової іноземної валюти при ввезенні в Узбекистан і вивезенні з країни в межах суми, що дорівнює або не перевищує 2 тисячі доларів.

Також скасовується видача комерційними банками дозволу на вивезення фізичними особами валюти за межі країни на суму 5 тисяч доларів. Вивезення більшої суми здійснюється резидентами на підставі дозволу Центрального банку, нерезидентами – через митну декларацію пасажира, заповнену при в’їзді в країну. Ввезення фізичними особами готівкової іноземної валюти в Узбекистан здійснюється без обмежень.

Нинішнє рішення Мірзійоєва – одне з його численних ініціатив, спрямованих на більшу відкритість колишньої радянської республіки. Мірзійоєв прийшов до влади торік після смерті Іслама Карімова.