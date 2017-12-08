Мін’юст звертається до Луценка через обшуки НАБУ

Міністерство юстиції звертається до генпрокурора Юрій Луценко через обшуки, які сьогодні в будівлі відомства проводили співробітники Національного антикорупційного бюро України.

Як заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька, на проведення цих слідчих дій не було санкції суду.

«Ніяких незаконних дій ніколи співробітниками міністерства юстиції не вчинялося. Ми звертаємося до генпрокурора з заявою про злочин, який був вчинений співробітниками НАБУ сьогодні в міністерстві – це проведення незаконного обшуку та вилучення документів без ухвали суду. Ми просимо внести ці до дані до ЄДРДР», – сказала вона.

Заступник міністра заявила, що ці дії розцінюються як тиск на відомство і це пов’язано, серед іншого, з проведенням «експертиз по кримінальних справах НАБУ».

«Цей тиск вчинявся неодноразово, коли треба було отримувати правильні експертизи. У всі справи, які стосувалися будь-яких політиків, будь-яких партій, завжди були зроблені об’єктивні експертизи і так буде надалі», – додала Бернацька.

Сьогодні Наталія Бернацька у Facebook повідомила, що співробітники НАБУ провели обшук у Міністерстві юстиції.

«Сьогодні о 7:15 ранку без ухвали суду до будівлі Міністерства юстиції ввірвалися співробітники НАБУ. Незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися всередині. Коли о пів на девяту на роботу прийшли наші співробітники й почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду або хоч якісь документи, детективи НАБУ втікли без будь-яких пояснень через чорний хід», – написала Бернацька.

У НАБУ повідомили Радіо Свобода, що готують заяву з приводу інциденту.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.