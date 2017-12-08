Сарган: суд відпустив на поруки підозрюваного у привласненні коштів, отриманих від жителів Сміли за тепло

Придніпровський районний суд міста Черкаси 7 грудня обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки для підозрюваного у привласненні коштів, отриманих від споживачів за постачання теплової енергії компанією «Смілаенергоінвест».

Як повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook, підозрюваного відпустили під особисті поруки народного депутата Івана Фурсіна з депутатської групи «Воля народу».

За її даними, прокуратура вже подала апеляційну скаргу, оскільки слідчий просив суд призначити для підозрюваного запобіжний захід у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави на суму завданих збитків в розмірі 38,5 мільйона гривень.

Сарган нагадала, що 5 грудня силовики затримали засновника ТОВ «Смілаенергоінвест», який підозрюється в привласненні коштів споживачів за послуги з постачання теплової енергії в загальній сумі понад 38,5 тисяч гривень, що призвело до незабезпечення жителів Сміла теплом та зриву опалювального сезону через вимкнення частини котелень.

На Черкащині в місті Сміла минулого року також виникали проблеми з опаленням.