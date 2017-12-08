У Львові попрощались із загиблим бійцем Віктором Матюхіним

У Львові 8 грудня поховали Віктора Матюхіна, бійця добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Два роки Віктор Матюхін воював у зоні бойових дій на Донбасі, він загинув 3 грудня під час обстрілів у селі Піски, що в околицях Донецька, у 51-му річному віці.

Загиблий доброволець росіянин за походженням, проживав у Казахстані і в Росії, переїхав в Україну.

«Ми разом воювали рік, познайомились у 2016 році, це гарний побратим. Мав псевдо «Казах», бо родом із Казахстану, був із роду кубанських козаків, жив у Росії і навіть був у монастирі, хотів прийняти монаші обітниці, але коли побачив, що російська церква є придатком ФСБ, то почав про це говорити і його переслідували спецслужби Росії, проти нього була порушена кримінальна справа. Сюди він приїхав воювати за Україну і за іншу Росію, без Путіна. Це була колоритна й ерудована людина, зі знанням мов, за рік вивчив українську. Віктор нам співав псалми», – каже побратим загиблого на псевдо «Вагнер».

Віктор Матюхін служив у Першій штурмовій роті «Правого сектора». Попрощатися з бійцем прийшли його рідні і побратими. Поховали його на Личаківському цвинтарі. У Львові проживає його дружина.