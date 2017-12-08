Голова МЗС Білорусі: Мінськ зацікавлений у якнайшвидшому завершенні конфлікту на Донбасі

Білорусь зацікавлена в якнайшвидшому врегулюванні конфлікту на сході України, заявив в інтерв’ю проекту Радіо Свобода, телеканалу «Настоящее время» міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

За його словами, білоруська влада готова підтримати будь-які кроки, в тому числі з організації роботи миротворців у форматі, який влаштує всі сторони.

«Ми вітали б будь-які кроки, в тому числі миротворчість, які були б націлені на якнайшвидше завершення конфлікту на Донбасі. Ми не хочемо, щоб цей конфлікт став замороженим за прикладом Придністров’я, Нагірного Карабаху і деяких інших. Це абсолютно не в інтересах Білорусі, тому що Україна для нас є величезної важливості торговим партнером», – сказав міністр.

Як заявив Макей, сторонам треба спробувати знайти компромісне рішення у питанні миротворців на Донбасі. «Ми однозначно готові підключитися, якщо це буде прийнятно для інших сторін. Більш того, пізніше ми будемо вносити свої пропозиції, щоб ця ідея була реалізована, виходячи з прийнятності для всіх сторін», – додав голова МЗС Білорусі.

Водночас Макей заявив, що Білорусь зацікавлена у зближенні з європейськими країнами і стабільних відносинах із Росією. «Але це не означає, що ми у всьому згодні з Москвою або, як прийнято говорити, ми «говоримо голосом» Москви. Зовсім ні. Ми чітко заявляємо, що ми не є ні рупором Вашингтона, ні Брюсселя, ні Москви. Ми – голос Мінська», – додав він.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил ООН на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Україна веде обмежений діалог із сепаратистами з низки повсякденних питань, але не бачить за можливе говорити про важливі політичні моменти з тамтешніми місцевими представниками гібридної агресії Росії.