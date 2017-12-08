Прокуратура: двом причетним до переслідування Балуха повідомили про підозру

Прокуратура Криму при Генпрокуратурі повідомила про підозру двом особам, причетним до переслідування українського активіста Володимира Балуха.

«Двом особам, причетним до переслідування українського активіста Володимира Балуха, повідомлено про підозру. Зазначених осіб вже оголошено у розшук. І це лише початок. Також ми надамо правову оцінку усім тим, хто позбавив його волі та виносив незаконні рішення щодо притягнення його до відповідальності», – повідомив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов, якого цитує прес-служба прокуратури.

За його словами, переслідування за політичні погляди є недопустимим і прямим порушенням прав людини.

Прокуратура АР Криму здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами переслідування громадянина України Володимира Балуха: проведення незаконних обшуків, позбавлення волі, винесення незаконних рішень про притягнення його до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд у Криму 1 грудня вирішив відпустити під домашній арешт Володимира Балуха, який перебував у СІЗО. При цьому Балухові заборонили залишати житло, спілкуватися зі свідками й користуватися інтернетом і поштою.

Днями підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму задовольнив апеляцію захисту активіста і скасував рішення Роздольненського суду про його арешт.

У серпні 2017 року суд постановив засудити Балуха на три роки і сім місяців колонії. Однак під час розгляду апеляції вирок скасували, і справу відправили на повторний розгляд.

ФСБ Росії затримала а Балуха рік тому, заявивши, що на горищі будинку, де він живе, виявили патрони і тротилові шашки.

Захист активіста і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.