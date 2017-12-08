У російській Казані вісім членів «Хізб ут-Тахрір» засуджені загалом до 145 років ув’язнення

У столиці російського регіону Татарстан Казані гарнізонний військовий суд засудив вісім осіб, обвинувачених в участі в забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір», повідомляє проект Радіо Свобода Idel.Реалии.

Загальний термін вироку склав 145 років, кожен обвинувачений отримав від 16 до 19 років колонії.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними». Росія переслідує членів цієї організації також на території окупованого українського Криму, хоча в Україні діяльність «Хізб ут-Тахрір» є легальною.