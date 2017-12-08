Штаб: бойовики обстрілюють позиції військових на Донбасі із забороненого «Мінськом» озброєння

У штабі АТО заявляють, що проросійські бойовики обстрілюють позиції українських військових на Донбасі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє прес-центр штабу, на луганському напрямку бойовики кілька разів з мінометів різних калібрів, піхотного озброєння і озброєння БМП вели вогонь поблизу Луганського і Травневого.

«Неподалік останнього окупанти випустили понад півсотні 120-міліметрових мін. Міномети калібру 82 міліметри та кулемети великого калібру загарбники застосували біля Кримського, з гранатометів обстріляли оборонців Золотого, а зі стрілецької зброї – захисників Лобачевого», – мовиться у повідомлені.

За даними штабу, на донецькому напрямку бойовики з мінометів, гранатометів різних типів і стрілецької зброї вели вогонь біля Водяного.

У свою чергу, в угрупованні «ДНР» заявили про обстріл українськими військовими території поблизу Донецької фільтрувальної станції, в угрупованні «ЛНР» кажуть про 9 випадків порушень режиму тиші з українського боку за добу.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.