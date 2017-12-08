«Шахтар» підписав контракт з 19-річним бразильським захисником

Донецький футбольний клуб «Шахтар» оголосив про підписання контракту з 19-річним бразильським захисником Додо, який дотепер виступав за клуб «Куритиба» та викликався до складу молодіжної збірної Бразилії.

«Ми слідкували за Додо близько півроку. Взяли його на позицію правого захисника, щоб посилити конкуренцію з Богданом Бутком. Головний козир Додо – швидкість», – наголосив генеральний директор гірників Сергій Палкін.

Цього тижня донецький «Шахтар» завершив першу частину сезону, перемігши в Лізі чемпіонів лідера англійської прем’єр-ліги «Манчестер Сіті» – 2:1. Донеччани здобули право виступити в 1/8 фіналу головного клубного змагання Європи, про свого суперника вони дізнаються 11 грудня.