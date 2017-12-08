У Дніпрі головний лікар центру медсоцекспертизи звернувся до поліції через інцидент з учасниками АТО

У Дніпрі головний лікар обласного клінічного центру медико - соціальної експертизи Віктора Концура, якого учасники АТО вкинули у сміттєвий бак, протестуючи проти затягування з медкомісіями для підтвердження їхнього статусу інвалідів, подав заяву до поліції. Про це він у п’ятницю повідомив Радіо Свобода.

За словами головного лікаря, він подав заяву до Соборного райвідділу поліції Дніпра і після інциденту з АТОвцями через стан здоров’я був шпиталізований.

Як зазначив Віктор Концур, медичні документи 700 учасників АТО, за рішенням суду, були вилучені слідчими у рамках розслідування кримінального провадження, потім частину справ повернули. Відтак ці люди не могли пройти медичну комісію для підтвердження статусу інвалідів.

«Їхні справи вилучили в рамках кримінального провадження. Це все законно. Я не міг їх не віддати. Було вилучено 700 справ, 640 було повернуто, тому більшість людей проходять комісію. За нинішнім законодавством, якщо процес затримується через поважну причину, а це – поважна причина, то потім ці терміни будуть їм зараховані (навіть до трьох років), і всі пенсії потім їм виплатять. Я намагався все це пояснити, але ніякі аргументи їх не цікавили, їм було треба просто мене принизити», – сказав Віктор Концур.

Поліція прийняла заяву від головного лікаря, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.

У четвер у Дніпрі стався інцидент в комунальному закладі «Обласний клінічний центр медико - соціальної експертизи»: близько трьох десятків демобілізованих учасників АТО, які кілька місяців не отримують пенсій за інвалідністю через неможливість пройти щорічну медкомісію, вкинули до сміттєвого баку головного лікаря Віктора Концура. Вони заявили, що вважають лікарів центру відповідальними за ситуацію.

На Дніпропетровщині з початку бойових дій на Донбасі людьми з інвалідністю визнали близько 700 військовослужбовців - учасників АТО. 11 з них визнали інвалідами першої групи.