Бокс: Ломаченко у Нью-Йорку захищатиме титул у бою з кубинцем Ґільєрмо Ріґондо

Український боксер Василь Ломаченко увечері 9 грудня (в Києві у цей час буде вже ранок неділі) зустрінеться з кубинцем Ґільєрмо Ріґондо. Ломаченко захищатиме титул чемпіона світу з боксу за версією WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кілограмів).

Бій між 29-річним Ломаченком та непереможним досі Ріґондо відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Обидва боксери є олімпійськими чемпіонами.

Ломаченко на професійному рингу має дев’ять перемог (з них сім нокаутів) та одну поразку. Ріґондо має 17 перемог, із них 11 – нокаутом.