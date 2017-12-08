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08 Грудень 2017, Київ 23:45
Новини | Суспільство

Бокс: Ломаченко у Нью-Йорку захищатиме титул у бою з кубинцем Ґільєрмо Ріґондо

Український боксер Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко увечері 9 грудня (в Києві у цей час буде вже ранок неділі) зустрінеться з кубинцем Ґільєрмо Ріґондо. Ломаченко захищатиме титул чемпіона світу з боксу за версією WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кілограмів).

Бій між 29-річним Ломаченком та непереможним досі Ріґондо відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Обидва боксери є олімпійськими чемпіонами.

Ломаченко на професійному рингу має дев’ять перемог (з них сім нокаутів) та одну поразку. Ріґондо має 17 перемог, із них 11 – нокаутом.

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