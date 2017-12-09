Четверо військових загинули, двоє постраждали минулої доби на Донбасі – штаб

Упродовж минулої доби через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі загинули чотири військовослужбовці ЗСУ, один боєць поранений та ще один зазнав бойової травми. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, усього впродовж п’ятниці бойовики стріляли 28 разів.

За даними штабу, бойовики все частіше застосовують міномети різних калібрів, активніше застосовують безпілотники та стріляють переважно у вечірній час.

Українські військові повідомляють, що напередодні під вогонь російсько-сепаратистських сил потрапили території неподалік Травневого, Катеринівки, Новоолександрівки, Кримського, Золотого, Луганського, Зайцева, Водяного, Авдіївки, Кам’янки, шахти Бутівка.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в 30 обстрілах. На сепаратистських сайтах угруповання «ЛНР» заявляють про 12 порушень режиму припинення вогню з боку ЗСУ.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.