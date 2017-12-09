У Росії помер актор Леонід Бронєвой

У Москві в суботу вранці у віці 88 років помер актор Леонід Бронєвой, виконавець численних ролей у радянських фільмах.

Бронєвой зіграв в серіалі «Сімнадцять миттєвостей весни», де грав шефа гестапо Генріха Мюллера, також відзначився у фільмах «Покровські ворота», «Той самий Мюнхгаузен», «Формула любові» та інших.

Навесні 2014 року Леонід Бронєвой виступив у ЗМІ із заявою про підтримку політики президента Росії Володимира Путіна. Це сталося незабаром після незаконної анексії українського півострова Крим.