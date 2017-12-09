Продана за 450 мільйонів доларів картина да Вінчі вирушить в ОАЕ – аукціонний дім

Картина художника Леонардо да Вінчі «Рятівник світу» (Salvator Mundi) продана у листопаді за рекордні 450 мільйонів доларів вирушить в Лувр Абу-Дабі, що в Об’єднаних Арабських Еміратах. Інформацію про це підтвердив 8 грудня в Нью-Йорку аукціонний дім Christie’s.

«Christie’s може підтвердити, що Департамент культури і туризму в Абу-Дабі отримує «Рятівника світу» Леонардо да Вінчі. Ми дуже раді, що ця чудова картина буде доступна для публічного перегляду в Луврі Абу-Дабі», – йдеться в заяві.

Раніше на Twitter-сторінці Лувру Абу-Дабі з’явилось повідомлення про те, що музей «з нетерпінням» чекає на картину.

«Рятівник світу» був придбаний на аукціоні у листопаді по телефону, картина стала найдорожчую з тих, які коли-небудь виставляли на продаж.

Агенція Reuters повідомила про наявність документа, згідно з яким уповноваженим придбати картину від імені Департаменту культури і туризму Абу-Дабі на суму до 500 мільйонів доларів є саудівський принц Бадер бін Абдулла бін Мохаммед бін Фархан Аль Сауд.