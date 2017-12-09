У Сибіру мерія одного з міст не дозволила пікет «на підтримку Путіна»

Мерія міста Томськ, що в російському Сибіру, не дозволила ініціативній групі провести «антикорупційний пікет на підтримку Володимира Путіна». Відмову в узгодженні акції пояснили зайнятістю усіх міських майданчиків, де пройдуть інші заходи.

За даними активістів, міська адміністрація Томська з різних причин не дає дозволу на громадські заходи їхній групі протягом півроку. На мітингу, як стверджують протестувальники, очікувались виступи пенсіонерів щодо соціальних проблем і корупції місцевої влади.

Рішення мерії ініціативна група має намір оскаржити.

У червні учасників цієї ініціативної групи затримала поліція після запису відеозвернення до Володимира Путіна – за нібито несанкціонований пікет їх оштрафували. У своєму зверненні пенсіонери просили президента допомогти їм в боротьбі з корупцією в правоохоронних органах.

У жовтні протестувальники на чолі з активісткою Галиною Шергіною зупинили кортеж голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна в Москві, щоб потрапити до нього на прийом і поскаржитися на бездіяльність місцевих чиновників.

Опозиційні партії і рухи в Томську протягом декількох місяців не можуть узгодити з чиновниками проведення протестних акцій в місті. У мерії заявляють, що всі майданчики в місті зайняті іншими заходами.