Луценко не перебуває в будинку, під яким мітингують активісти – речниця генпрокурора

Речниця генпрокурора України Лариса Сарган повідомила, що Юрія Луценка немає в будинку, під яким в суботу активісти проводять акцію «Ковдра для генпрокурора».

«Генпрокурор на нараді по обміну військовополоненими, які утримуються вже багато місяців в застінках ОРДЛО. І тут тримаємо кулачки за наших хлопців. А здорові, у розквіті сил «грантоактивісти» з картатою ковдрою прямують до будинку, де проживає Юрій Луценко, аби встановити флагшток з тою самою ковдрою», – написала Сарган на сторінці у Facebook.

Раніше і сам прокурор Юрій Луценко у соцмережах радив активістам не їхати під його будинок, а зустрічати в аеропорту керівництво НАБУ і САП.

Сьогодні активісти, зібрані головним чином спільнотою «Автомайдан» і «Центром протидії корупції», прибули на автомобілях під будинок генпрокурора Юрія Луценка на акцію «Ковдра для генпрокурора». Близько 200 автомобілів рушили колоною від парку імені Пушкіна на Проспекті перемоги до села Стоянка під Києвом. Організатори заявили, що хочуть у Всесвітній день боротьби з корупцією 9 грудня встановити перед будинком Луценка «клановий прапор корупціонерів – картату ковдру на флагштоці».

Неподалік від будинку Юрія Луценка вишикувались правоохоронці. Інформації про правопорушення немає.