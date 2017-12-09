Прем’єр-міністр Іраку заявив про завершення війни з угрупованням «Ісламська держава»

Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що війна його країни проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» успішно завершена.

Як заявив прем’єр у Багдаді 9 грудня, вся територія, що раніше була захоплена ісламістами, знову під контролем уряду Іраку, а кордон країни з сусідньою Сирією контролюється іракськими військовими.

«Наш ворог хотів вбити нашу цивілізацію, але ми перемогли завдяки нашій єдності і нашій рішучості», – сказав Абаді.

«Всі іракські землі звільнені від терористичних банд, і наші сили повністю контролюють міжнародний іраксько-сирійський кордон», – підтвердили військові у заяві.

У 2014 році угруповання «Ісламська держава» захопило близько третини території Іраку. У відповідь уряд, підтримуваний міжнародною коаліцією під проводом США, почав проти нього військову кампанію.