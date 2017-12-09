Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

У держслужбі з надзвичайних ситуацій України з посиланням на синоптиків попереджають про погіршення погодних умов в Україні найближчої доби.

«10 грудня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, вдень і у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. 10 грудня у Києві та Київській області мокрий сніг (місцями по області сильні опади), налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; ймовірне утворення снігового покриву висотою 3-5 сантиметрів», – йдеться в повідомленні ДСНС.

В Укргідрометцентрі також вказують, що найближчої ночі в Карпатах сильний сніг і там протягом доби 4-9 градусів морозу. На решті території вночі 0-5 тепла, вдень 6-11, у північних областях до 5 градусів з плюсом. Подекуди можливий поривчастий вітер до 20 м/с.

«Неділя в Україні знову порине у сніги, дощі, вітри та мокрі і кашоподібні дороги з тротуарами. У нас завтра – циклон з фронтами», – написала на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Рятувальники радять врахувати на негоду при плануванні поїздок і перебуванні на вулиці.