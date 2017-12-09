«Картатої ковдри не потребую» – генпрокурор Луценко про дії активістів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що моральний аспект пікетування його домашнього помешкання залишає «на совісті активістів» і картатої ковдри від яких не потребує. Про це Луценко написав на сторінці у Facebook, як реакцію на акцію, що відбулася сьогодні під будинком біля Києва, де він мешкає з родиною.

«До висловлення позиції, в тому числі критичної щодо мене, ставлюся спокійно. Моральні проблеми пікетування домашнього помешкання залишаю на совісті «активістів». Картатої ковдри не потребую», – написав Луценко.

Він підтвердив слова своєї речниці про те, що працював в час проведення акції – провів нараду щодо вирішення проблем обміну військовополонених.

«Як автор відповідного закону, я чітко знаю – НАБУ потрібне країні. Але всі правоохоронні структури, зокрема і НАБУ, мають працювати на основі закону. Проблему наявності кричущих порушень тиском на мене не змінити. Якщо на очевидну проблему із законом в діяльності негласних працівників НАБУ депутати-антикорупціонери йдуть на мітинг, прийдеться моїй дружині внести необхідні правки в закон», – написав генпрокурор.

Сьогодні активісти, зібрані головним чином спільнотою «Автомайдан» і «Центром протидії корупції», прибули на автомобілях під будинок генпрокурора Юрія Луценка на акцію «Ковдра для генпрокурора». Близько 200 автомобілів прибули до села Стоянка під Києвом, де мешкає генпрокурор з родиною. У Всесвітній день боротьби з корупцією активісти встановити перед будинком Луценка картату ковдру на флагштоці, що є за їхніми словами, «клановим прапором корупціонерів».

Неподалік від будинку Юрія Луценка вишикувались правоохоронці. Інформації про правопорушення не було, до активістів ніхто так і не вийшов, пізніше мітингувальники роз’їхались.