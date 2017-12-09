Аббас і папа Тавадрос II не зустрінуться з віце-президентом США через рішення про Єрусалим

Голова Палестинської автономії Махмуд Аббас не зустрінеться з віце-президентом США Майком Пенсом під час майбутнього візиту Пенса до Ізраїлю. Про це повідомив 9 грудня помічник Аббаса, вказавши, що «Сполучені Штати перетнули всі червоні лінії з рішенням щодо Єрусалиму».

Керівництво ФАТХ («Руху за звільнення Палестини») заявило в інтерв’ю AFP, що Пенсові «не раді в Палестині».

Раніше сам Аббас сказав, що рішення Дональда Трампа визнати Єрусалим ізраїльською столицею завершило роль США як мирного посередника на Близькому Сході.

Сьогодні глава християнської Коптської православної церкви в Єгипті папа Тавадрос II також виступив із заявою, що не зустрінеться з Пенсом на знак протесту проти рішення США щодо Єрусалиму. «Цей крок не враховує почуття мільйонів арабів», – йдеться у його заяві.

Очікується, що віце-президент США Майк Пенс вирушить на Близький Схід до Різдва, 25 грудня.

Статус Єрусалима є одним з найбільш чутливих питань ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїльтяни вважають Єрусалим своєю столицею, але палестинці наполягають, що в східній частині Єрусалима повинна бути розміщена столиця майбутньої Палестинської держави.

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Як кажуть експерти, це може зайняти від трьох до чотирьох років.