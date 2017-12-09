В Ірані заочно засудили керівника найбільшого державного банку за масштабну розтрату

В Ірані повідомили про заочне засудження до тривалого терміну позбавлення волі і значного штрафу колишнього керівника найбільшого підконтрольного державі банку країни, який утік до Канади, у справі про масштабну розтрату коштів.

Як повідомили іранські агентства з посиланням на голову Революційного суду Тегерана Мусу Газанфарабаді, колишній керівник «Банку Меллі Іран» Махмуд Реза Хаварі отримав 20-річний термін за «руйнування економічної системи» країни.

Газанфарабаді додав, що, крім того, Хаварі заочно отримав ще й 10-річний термін за корупцію. Коротший термін має враховуватися паралельно і поглинеться довшим.

Обидва вироки також передбачають накладення на банкіра штрафів на суми в перерахунку кожен по 3 мільйони доларів.

Вироки можуть бути оскаржені.

Хаварі, який іще 2005 року отримав громадянство Канади, 2011-го переїхав туди до своєї родини – якраз перед тим, як в Ірані спалахнув скандал із розтратою суми в перерахунку у 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Цю справу називають наймасштабнішою такою в Ірані.

Тегеран звернувся до Канади по юридичну допомогу, але Оттава відмовила, нагадавши, що не має з Іраном двосторонньої угоди про екстрадицію.

Втеклого банкіра звинувачували в розтраті коштів, шахрайстві, отриманні хабарів і незаконному придбанні майна.

У цій самій справі вже визнали винним одного підприємця і засудили його до страти. Чоловіка повісили 2014 року після того, як Верховний суд Ірану підтвердив вирок.

За словами іранських правоохоронців, у справі йдеться про підробку документів із метою шахрайського придбання активів, зокрема великих іранських державних підприємств.

Махмуд Реза Хаварі був призначений керівником «Банку Меллі Іран» під час другого терміну тодішнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада.