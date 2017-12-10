Бойовики на Донбасі здійснили 39 обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 грудня підтримувані Росією бойовики здійснили 39 обстрілів по позиціях Збройних сил України, застосовуючи міномети різних калібрів.

Зокрема, як ідеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку сепаратисти неодноразово зі 120-міліметрових мінометів, зенітної установки, озброєння БМП та стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях українських військових поблизу Троїцького і Кримського, обстріли зафіксовані і в інших місцевостях на всіх оперативних напрямках.

«Внаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав», – ідеться в зведенні штабу АТО.

В угрупованні «ДНР» за минулу добу підрахували, що «загальна кількість застосованих ЗСУ боєприпасів – 1472 одиниці». В угрупованні «ЛНР» не проінфорували про бойові дії 9 грудня..

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.