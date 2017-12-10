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10 Грудень 2017, Київ 11:50
Новини | Міжнародні

Заступник генсекретаря ООН Фелтман відвідав КНДР

Переговори заступника генерального секретаря ООН Джефрі Фелтмана з міністром закордонних справ КНДР Лі Йон Хо, Пхеньян, 6 грудня 2017 року

Заступник генерального секретаря ООН американець Джефрі Фелтман відвідав Північну Корею і попередив Пхеньян про «невідкладну потребу» запобігти прорахункам, які можуть призвести до міжнародного конфлікту.

9 грудня ООН повідомила, що Фелтман зустрічався з міністром закордонних справ Лі Йон Хо та його заступником Пак Мон Гуком. Під час візиту, що відбувся з 5 по 8 грудня, Фелтман заявив владі КНДР, що існує «серйозний ризик», що «прорахунок може спричинити конфлікт», і закликав Пхеньян зберегти відкриті канали зв’язку зі світом.

Фелтман повідомив, що міжнародна спільнота віддана пошукам мирного вирішення конфлікту, викликаного випробуванням Північною Кореєю балістичних ракет і ядерних озброєнь на порушення резолюції ООН. Місія Фелтмана до представників країни, що підтримує режим самоізоляції, була першим таким візитом високопоставленого дипломата ООН за сім років.

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