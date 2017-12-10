Десятки сіл на Закарпатті та Львівщині знеструмлені через негоду – ДСНС

Упродовж 9 грудня та в ніч на 10 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 84 населених пунктів у двох областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, 43 населених пункти залишилися без електрики на Львівщині, 41 – на Закарпатті.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, інформують рятувальники.