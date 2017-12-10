У центрі Києва понад 2 тисячі людей зібралися на «Марш за імпічмент»

У парку імені Шевченка в центрі Києва зібралися понад 2 тисячі людей для участі в ініційованому Міхеїлом Саакашвілі «Марші за імпічмент». Учасники планують пройти центральними вулицями Києва вздовж бульвару Шевченка до Бесарабської площі і далі по вулиці Хрещатик до майдану Незалежності.

На майдані Незалежності встановлена сцена. Очікується, що на мітингу буде озвучена вимога звільнення затриманого лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Серед учасників заходу присутня дружина Саакашвілі Сандра.

Після мітингу на майдані Незалежності активісти планують піти на Аскольдовий провулок, 3-А, де в СІЗО утримується Саакашвілі.

Організатори акції зі сцени біля пам’ятника Шевченку повідомили, що під час маршу центральними вулицями вони співпрацюватимуть з поліцією. Також організатори заявили, що вони не є провокаторами чи екстремістами.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного зі своїх прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Діяча оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали колишнього президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники діяча і через кілька годин силою звільнили його. Після цього Саакашвілі разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Наступними днями Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками, але зумів непоміченим вибратися звідти.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.