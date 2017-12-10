Поблизу посольства США в Лівані сталися сутички поліції і демонстрантів, які протестують проти рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Сили безпеки 10 грудня застосували сльозогінний газ і водомети, щоб відкинути кількасот протестувальників від дипломатичного комплексу, після того як демонстранти закидали посольство пляшками із запалювальною сумішшю і розпалили багаття на вулиці. У Лівані живуть сотні тисяч палестинських біженців.

Трамп оголосив 6 грудня, що США офіційно визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і пообіцяв перемістити посольство США з Тель-Авіва.

У резолюції, ухваленій на екстреному засіданні, міністри закордонних справ Ліги арабських держав засудили заяву Трампа і заявили, що Вашингтон не може виступати як посередник між Ізраїлем і палестинцями.

10 грудня тисячі людей влаштували демонстрацію протесту біля посольства США в столиці Індонезії Джакарті. Аналогічні протести відбулися і в інших містах Індонезії, найбільш густонаселеній мусульманській країні світу.

Палестинці вважають Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, що ніколи не визнавалося міжнародним співтовариством.