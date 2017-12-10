Переможцю «Євробачення-2017» Салвадору Собралу пересадили серце

Переможець пісенного конкурсу «Євробачення-2017» португальський співак Салвадор Собрал відновлюється після операції з пересадки серця, повідомляє британське видання The Telegraph.

Лікарі госпіталю Санта-Круз у столиці країни Лісабоні заявили, що 27-річний Собрал був прооперований у другій половині дня в п’ятницю і перевезений до відділення інтенсивної терапії, де фахівці стежать за станом його нового серця.

Салвадор Собрал відмовлявся говорити про свої проблеми зі здоров’ям, поки не підтвердив чутки про проблеми з серцем на останньому на цей момент концерті 8 вересня. Після цього він провів три місяці в лікарні, чекаючи на пересадку.

«Сподіваємося, що він відновиться, щоб жити нормальним життям», – заявив лікар Мігель Абекас, голова кафедри кардіоторакальної хірургії госпіталю Санта-Крус на прес-конференції в суботу ввечері. За словами фахівця, операція тривала чотри години, а процес відновлення буде тривалим.

Салвадор Собрал став національним героєм у Португалії після перемоги в Києві на «Євробаченні-2017» із емоційним виконанням пісні Amar pelos dois («Кохання достатньо для двох»). Пісня була написана його сестрою Луїсою Собрал.

Нині незрозуміло, чи Собрал буде достатньо здоровим, щоб виступити на початку фінального змагання 2018 року в Лісабоні 12 травня.