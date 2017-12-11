На Донбасі постраждали п’ятеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 10 грудня легких поранень зазнали четверо українських військових, ще один був травмований, повідомляє штаб української воєнної операції. «Усіх бійців доправлено до військово-лікарських установ та надано невідкладну медичну допомогу, їхньому життю ніщо не загрожує», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики здійснили 35 порушень режиму припинення вогню, переважно на Луганському та Донецькому напрямках.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що 10 грудня українські військові 13 разів обстріляли контрольовану бойовиками територію переважно уздовж Бахмутської траси. В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.