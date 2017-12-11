США в обмеженому обсязі відновили видачу віз у регіонах Росії

Сполучені Штати в обмеженому обсязі відновили видачу віз у російських регіонах. Американські консульства у Владивостоку, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі знову проводять інтерв’ю, ідеться в заяві посольства США в Росії.

В американському дипломатичному представництві відзначили, що хочуть, щоб росіяни мали можливість подорожувати до США, навчатися в американських вузах і вести бізнес з представниками країни. Однак «через необґрунтоване рішення» уряду Російської Федерації значно скоротити чисельність персоналу американських місій вони не можуть відновити видачу віз у повному обсязі, наголошують дипломати.

Сполучені Штати з 23 серпня призупинили видачу росіянам неімміграційних віз. У посольстві США заявили, що це рішення пов’язане зі скороченням кількості співробітників американської дипломатичної місії в Росії. У липні Москва оголосила про висилку з країни 755 американських дипломатичних працівників у відповідь на посилення санкцій щодо Росії. С 1 вересня єдиним містом у Росії, де можна було отримати неімміграційну візу до США, стала Москва. Через брак персоналу терміни оформлення документів значно зросли. У Москві візу розглядають майже три місяці замість 3-4 робочих днів, як це було до скорочення персоналу.