Росія пустила всі поїзди напрямку Москва – Адлер в обхід України

Російська залізниця з 11 грудня перевела всі поїзди південного напрямку на рух новою залізничною лінією Журавка – Міллерове, яка йде в обхід України. Про це повідомляють російські інформагенції.

Тепер потяги не курсуватимуть старою ділянкою, що проходила, зокрема, через станцію Чертково, яка межує з селищем Мілове – українським районним центром на північному сході Луганської області.

За словами міністра транспорту Росії Максима Соколова, йдеться про 62 пари пасажирських поїздів і 30 пар вантажних поїздів.

Наприкінці вересня російська залізниця повідомили про запуск регулярного руху вантажних поїздів в рамках тестової експлуатації на лінії Журавка – Міллерове в обхід України.