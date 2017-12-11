В Оболонському райсуді як свідків у справі Януковича чекають Яценюка та Авакова

В Оболонському районному суді Києва, де 11 грудня триває розгляд справи про держзраду і пособництво веденню війни щодо Віктора Януковича, чекають як свідків лідера партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

У суді посилені заходи безпеки: на вході відвідувачів чекають співробітники поліції, які перевіряють вміст сумок.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Після того адвокати Януковича відмовилися від участі у цьому судовому процесі, йому вже кілька разів призначали державного захисника.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

У справі, яку розглядає слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.