12 грудня в Україні буде теплим і переважно сонячним – синоптики

Синоптики прогнозують значне потепління в Україні у вівторок, 12 грудня.

«В Україні завтра без опадів. Хіба що туман десь може зіпсувати всенародну радість від такого рідкісного зараз сонечка. Потепліє суттєво. У вівторок протягом дня очікується +5+11 градусів, на Півдні та Заході +7+14 градусів. У Києві завтра сухо тепло та вітряно. Впродовж дня +5+8 градусів», – написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Аналогічні прогнози поширюють західні синоптичні сайти. Американський wunderground.com вказує, що в Києві плюсові температури фіксуватимуться ввечері 11 грудня, а до максимальної позначки +8 стовпчики термометрів дістануться вдень 12 грудня. На заході України вже стало тепліше, а вдень 12 грудня у Львові чекають +11 градусів.

Але вже в середу, починаючи від західних областей, поступово холодатиме, знову прийдуть дощі, подекуди – з переходом у сніг.