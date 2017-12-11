ЮНІСЕФ закликає подбати про безпеку інтернету для дітей

Доступ до інтернету і цифрових технологій дає дітям у всьому світі безліч шансів, але і містить у собі нові небезпеки і ризики, заявляє у новій доповіді «Діти в цифровому світі» Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Згідно з доповіддю, один із трьох користувачів інтернету в світі є дитиною.

Згідно з дослідженнями ЮНІСЕФ, незважаючи на те, що 71 відсоток людей у віці від 15 до 24 років мають доступ до інтернету, існує цифрова нерівність. Так в Африці тільки троє з п’яти молодих людей можуть скористатися виходом в мережу.

Серед небезпек доступу в інтернет для дітей і молоді, автори доповіді називають кібербулінг (цькування, образи і погрози через сучасні засоби комунікації), поширення в мережі матеріалів, на яких зображене насильство над дітьми.

У доповіді ЮНІСЕФ також відзначається, що понад дев’ять із 10 адрес інтернет-ресурсів із файлами сексуального насильства над дітьми, виявлених у всьому світі, розміщені в п’яти країнах – Канаді, Франції, Нідерландах, Росії і США.

Автори доповіді закликають уряди, громадські й дитячі організації, наукові кола і батьків зробити інтернет більш безпечним і доступним для дітей.