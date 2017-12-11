Внаслідок інциденту на шахті «Дніпровська» травмовані троє гірників

У селі Шахтарському Павлоградського району Дніпропетровщини 11 грудня сталася надзвичайна подія на шахті «Дніпровська», троє гірників травмовані, повідомили Радіо Свобода у прес-службі «ДТЕК – Павлоградвугілля».

За інформацією підприємства, під час нічної зміни на копальні шахтоуправління «Дніпровське» при підйомі гірників по ухилу гірничої виробки стався обрив тягового каната лебідки. Працівники, не дочекавшись спрацьовування гальм, почали вистрибувати з вагонеток.

Як уточнили в прес-службі, троє працівників, які отримали при цьому травми легкого ступеню, були шпиталізовані й зараз проходять медичне обстеження.

«Загрози для життя співробітників немає. Точні обставини і причини того, що сталося, з’ясовує спеціальна комісія», – зазначили в прес-службі.

Вугільна галузь України лідирує за рівнем травматизму і смертності на виробництві. За офіційною статистикою, кожен видобутий мільйон тонн вугілля забирає життя одного гірника (для порівняння: у США – 0,03).