США: поліція Нью-Йорка евакуює людей через інформацію про вибух на Манхеттені

Поліція Нью-Йорка заявила, що «реагує на повідомлення про вибух невідомого походження» в центрі міста на Манхеттені.

У зв’язку з інформацією про вибух правоохоронці проводять евакуацію на кількох лініях метро.

Водночас пожежна служба Нью-Йорка повідомляє, що вибух стався на автовокзалі.

ЗМІ повідомляють, що підозрюваного затримали. За їхньою інформацією, ймовірно, саморобну бомбу підірвали в підземному переході.

У результаті інциденту кілька людей травмовані, повідомляють медіа.