Суд у Стамбулі почав розглядати справу підозрюваного у нападі на нічний клуб

Суд у Стамбулі починає розгляд справи громадянина Узбекистану Абдулкадира Машаріпова, підозрюваного у нападі на нічний клуб Reina 1 січня, внаслідок якого загинули 39 людей.

Машаріпову загрожує до 40 довічних ув’язнень у разі визнання винними. Процес у його справі починається 11 грудня у в’язничному комплексі Сіліврі за посилених заходів безпеки.

Влада Туреччини заявляє, що Машаріпов зізнався.

Серед обвинувачень, які йому висувають – «намагання знищити конституційний лад», «членство у збройній терористичній організації» і «вбивство більше ніж однієї людини».

Машаріпов є одним із 57 підозрюваних, які мають постати перед судом за звинуваченнями, пов’язаними з нападом і з участю в терористичному угрупованні. Серед підозрюваних – дружина Машаріпова, Заріна Нуруллаєва. Її підозрюють у співучасті в злочині.

За даними слідства, у новорічний вечір нападник під’їхав до клубу на таксі, пройшов у клуб з напівавтоматичного гвинтівкою в руках і відкрив вогонь. У результаті нападу загинули 39 людей, десятки були поранені. Серед загиблих були громадяни восьми країн. Відповідальність взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Машаріпова затримали після 17-денної масштабної поліцейської операції. Губернатор Стамбула Васіп Шахін уточнив, що обвинувачений 1983 року народження пройшов підготовку в Афганістані і діяв від імені екстремістського угруповання «Ісламська держава».