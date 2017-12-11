Естонського бізнесмена засудили в Росії до 12 років в’язниці за звинуваченням у шпигунстві

Суд у столиці Росії Москві 11 грудня засудив до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві естонського підприємця Райво Сусі. Справа Сусі має гриф «цілком таємно», тому процес у Московському міському суді проходив у закритому режимі.

У чому саме звинувачують бізнесмена – невідомо. Адвокат Сусі раніше повідомляв, що справа, пов’язана з його обвинуваченням, стосується 2004-2007 років.

Сусі був затриманий у Москві 10 лютого 2016 року в транзитній зоні аеропорту «Шереметьєво». Він – власник низки естонських компаній, які займаються складанням, ремонтом, обслуговуванням і продажем навчальних реактивних літаків. Його клієнтами були мільйонери з авіаклубів Росії, Англії, США і Західної Європи.

За даними естонських ЗМІ, компанія Сусі кілька років була посередником при продажу на Захід вироблених в Росії навчальних реактивних літаків. Сам Сусі відкидає звинувачення і вважає, що став заручником у відносинах Росії та Естонії.

Восени 2015 року засудженого в Росії за звинуваченням у шпигунстві естонця Естонії Естона Кохвера обміняли на колишнього офіцера МВС Естонії Олексія Дрессена, який відбував покарання за передачу секретних відомостей Росії. Зараз в Естонії як мінімум троє осіб засуджені за звинуваченням у співпраці з російськими спецслужбами.