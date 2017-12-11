У Дніпрі поліція відкрила провадження через інцидент керівника центру медсоцекспертизи з учасниками АТО

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через інцидент з головним лікарем обласного клінічного центру медико-соціальної експертизи Віктором Концурою, якого учасники АТО вкинули у сміттєвий бак, протестуючи проти затягування з медкомісіями для підтвердження їхнього статусу інвалідів. Про це Радіо Свобода в понеділок повідомили в обласному управлінні поліції.

За даними поліції, провадження відкрите за частиною 2 статті 296 (хуліганство).

Поліція розпочала розслідування після звернення самого головного лікаря. За його словами, він подав заяву до Соборного райвідділу поліції Дніпра, а після інциденту з АТОвцями через стан здоров’я був шпиталізований.

У четвер, 7 грудня, у Дніпрі стався інцидент в комунальному закладі «Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи»: близько трьох десятків демобілізованих учасників АТО, які кілька місяців не отримують пенсій за інвалідністю через неможливість пройти щорічну медкомісію, вкинули до сміттєвого баку головного лікаря Віктора Концура. Вони заявили, що вважають лікарів центру відповідальними за ситуацію. Водночас Віктор Концур зазначив, що медичні документи 700 учасників АТО, за рішенням суду, були вилучені слідчими у рамках розслідування кримінального провадження, потім частину справ повернули. Відтак ці люди не могли пройти медичну комісію для підтвердження статусу інвалідів.

На Дніпропетровщині з початку бойових дійна Донбасі людьми з інвалідністю визнано близько 700 військовослужбовців-учасників АТО. 11 з них визнано інвалідами першої групи.