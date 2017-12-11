У Чехії зібрали кілька сотень різдвяних подарунків для українських дітей

Гуманітарна організація при єпархії чеського міста Оломоуц зібрала для українських дітей подарунки і готує їх до відправлення в Україну. Всього зібрали 341 пакунок для дітей-сиріт і дітей із малозабезпечених родин.

Як розповів Радіо Свобода гуманітарний працівник Мартін Замазал, організація співпрацює з Україною з 1991 року і має добре налагоджені контакти з українськими партнерськими гуманітарними організаціями. Інформацію про те, які діти і що конкретно потребують, чехи отримують від своїх українських колег.

За словами Замазала, цього року чеські доброчинці виконають різдвяну мрію 341 дитини, наймолодшій з яких – один рік. «Чехи дуже солідарні і в мить, коли бачать потребу, раді долучитись, щоб самим купити дарунок і запакувати його. Наших дарівників є навіть більше, ніж дітей, для яких ми подарунки готуємо», – додав він.

12 грудня вантажівка з подарунками вирушить з Оломоуца в Україну. Подарунки призначаються для дітей із міст Лопатин, Коломия, Тернопіль і Бортники. Їх вручать дітям під ялинку 6 січня на Різдвяні свята.