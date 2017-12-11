Жебрівський: через обстріл в Авдіївці не було світла, електропостачання вже відновили

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що підтримувані Росією бойовики обстріляли Авдіївку Донецької області.

«Як доповідає мені голова ВЦА Авдіївки Павло Малихін, три снаряди (за попередньою інформацією – «Граду») впали в районі проведення робіт з будівництва газорозподільчої станції газогону «Очеретине-Авдіївка». Крім того, була перебита ЛЕП», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, протягом півгодини Авдіївка була знеструмлена, наразі електропостачання відновили.

У свою чергу, в угрупованні «ДНР» цих звинувачень не коментують, але заявляють, що українські військові сьогодні з артилерії обстріляли село Сосновське.

Минулого тижня в СММ ОБСЄ заявили, що спостерігачі регулярно фіксують порушення режиму припинення вогню у трикутнику Ясинувата – Авдіївка – Донецький аеропорт.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.