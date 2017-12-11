Суд продовжить розгляд справи про держзраду Януковича 13 грудня

Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича в середу, 13 грудня.

Сьогодні суд допитав як свідків колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Під час допиту міністр, серед іншого, заявив, що йому невідомо про обстріли авто Януковича, про що він неодноразово заявляв під час своїх прес-конференцій.

«Мені невідомо, оскільки я посадовою особою був уже на той момент, і жодного факту, коли у Януковича хтось стріляв, або що-небудь щодо нього робив», – сказав Аваков у суді.

Після завершення допиту Авакова суд оголосив перерву в засіданні до 13 грудня, тоді суд розпочне розгляд доказів, наданих стороною захисту.

7 грудня прокуратура попросила суд викликати на допит у справі Януковича президента України Петра Порошенка, посла України в Польщі Андрія Дещицю, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, посла України в ООН Володимира Єльченка та секретаря Ради національної безпеки й оборони Олександра Турчинова.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.