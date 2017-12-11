В Ірані біля кордону з Іраком стався землетрус

На заході Ірану, біля кордону з Іраком, стався землетрус.

Місцеві державні ЗМІ заявляють про підземні поштовхи магнітудою шість балів. Водночас, за даними Геологічної служби США, сила землетрусу становила 5,4 бала.

За інформацією ЗМІ, епіцентр землетрусу був розташований біля міста Езгеле, однак поштовхи також відчувалися в місті Керманшах, найбільшому в регіоні.

Наразі інформації про постраждалих унаслідок підземних поштовхів немає.

У листопаді в цьому регіоні відбувся землетрус магнітудою 7,3 бала, тоді загинули близько 600 людей.