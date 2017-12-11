Суддя пішла до нарадчої кімнати для обрання запобіжного заходу Саакашвілі

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі.

Наразі суддя перебуває у нарадчій кімнаті.

Сторона обвинувачення просить про запобіжний захід для Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту впродовж двох місяців. Адвокати Саакашвілі передали судді заяви від десяти народних депутатів про готовність взяти їхнього підзахисного на поруки.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Сьогодні ввечері спливають 72 години, впродовж яких за законом підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

10 грудня в Києві відбулася хода прихильників Саакашвілі, які вимагали його звільнення. Хода завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох з половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.