Суд у справі Єфремова допитав двох свідків, наступне засідання призначили на 12 грудня

Старобільський районний суд Луганської області у справі колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова сьогодні допитав двох свідків сторони обвинувачення.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, перший свідок, який станом на лютий 2014 року проживав і працював у Луганську, повідомив обставини проведення мітингу біля Луганської облради за участі Єфремова.

Другий свідок – депутат Луганської облради повідомив про обставини проведення сесій обласної ради в лютому-березні 2014 року.

«У тому числі розповів обставини засідання сесії Луганської обласної ради 2 березня 2014 року, на якому були присутні народні депутати України О. Єфремов та С. Горохов. На засіданні сесії депутати Луганської облради проголосували звернення, яким визнали нелегітимними центральні органи виконавчої влади, сформовані Верховною Радою. Також депутати проголосували за те, що у випадку невиконання їх вимог, подальшої ескалації громадського протистояння і виникнення прямої загрози життю і здоров’ю населенню Луганської області, депутати залишають за собою право звернутися за допомогою до братського народу Росії», – зазначають у прокуратурі.

Наступне засідання у цій справі призначили на 12 грудня 2017 року.

Генеральна прокуратура України 4 січня направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.