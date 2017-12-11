Крим: за 5 активістів заплатили штрафи за нібито несанкціонований мітинг 11 жовтня

Активісти громадського об’єднання «Кримська солідарність» оплатили штрафи п’ятьох активістів за нібито несанкціонований мітинг 11 жовтня під час обшуків і затримань у бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

«Того дня були затримані в цілому дев’ять активістів. Всім їм були призначені штрафи. Сьогодні в рамках «Кримського марафону» ми здійснили оплату цих штрафів. Ці штрафи – це ніщо інше як боротьба з інакомисленням, тому я сподіваюся, що така підтримка, яку ми бачимо сьогодні, буде завжди», – розповів Крим.Реалії кримськотатарський активіст Сервер Мустафаєв.

Він уточнив, що троє з тих, кому призначили штрафи – Рефат Асанов, Ельнур Асанов і Ернест Ібрагімов – близькі родичі заарештованого у «справі Хізб ут-Тахрір» Марлена Асанова. Ще двоє активістів – Руслан Білялов і Ескендер Люманов – були затримані біля будинку іншого фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва.

11 жовтня стало відомо, що в Бахчисараї в декількох будинках кримських татар, мусульман російські силовики провели обшуки. На місцях силовики затримали людей, які прийшли до будинків, де відбувались обшуки. Після стало відомо, що затримані отримали тілесні ушкодження.

Увечері того ж дня підконтрольний Кремлю суд присудив адміністративні штрафи в розмірі від 10 тисяч до 20 тисяч рублів для дев'яти активістів, яких затримали російські силовики під час обшуків у будинках кримських татар вранці 11 жовтня.

Російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Федеральної служби безпеки Росії 11 жовтня повідомили, що силовики в Криму ліквідували бахчисарайської осередок «Хізб ут-Тахрір» – організації, забороненої в Росії й в анексованому нею Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

31 липня в анексованому Криму об'єднання «Кримська солідарність» оголосило збір коштів під назвою «Кримський марафон» із метою підтримати політичних в'язнів і громадських активістів на півострові. За задумом акції, кошти збирають монетами номіналом у 10 російських рублів (близько чотирьох гривень – ред.), щоб показати «єдність небайдужих».